Во Всеволожске погиб одиннадцатиклассник. С места изъяты вейпы, сочинение и дырявая бутылка

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего учащегося петербургской школы. Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне ранним утром отец не смог его разбудить. Полиция и скорая приехали в квартиру во Всеволожске.

Прибывший на место участковый обнаружил труп юноши без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, у подростка никаких хронических заболеваний не было. Тело направили в морг для установления причины смерти. На месте же эксперт следственно-оперативной группы предположил, что школьник мог скончаться от передозировки неустановленного вещества.