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    Во Всеволожске погиб одиннадцатиклассник. С места изъяты вейпы, сочинение и дырявая бутылка

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    Следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего учащегося петербургской школы. Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне ранним утром отец не смог его разбудить. Полиция и скорая приехали в квартиру во Всеволожске.

    Прибывший на место участковый обнаружил труп юноши без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, у подростка никаких хронических заболеваний не было. Тело направили в морг для установления причины смерти. На месте же эксперт следственно-оперативной группы предположил, что школьник мог скончаться от передозировки неустановленного вещества.

    Из комнаты юноши изъяли системный блок, смартфон, пластиковую бутылку с дырками, пару вейпов, школьное сочинение, два пакетика с застежкой зиплок.

    Накануне начальник петербургского главка полиции Роман Плугин рассказал о том, что в квартире умершего на днях девятиклассника было найдено множество вейпов.

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