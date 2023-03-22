    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.84eur82.54

    В Петербурге нашли труп девятиклассника. Плугин рассказал о «квартире, забитой вейпами»

    3279
    6 комментариев

    Петербурженка нашла своего 16-летнего сына мертвым в квартире на улице Десантников. Он мог стать жертвой вейпов и жидкостей для электронных испарителей. На это 22 марта указал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая с отчетом в Заксобрании.

    По словам Плугина, квартира, в которой проживал юноша, «была забита вейпами». Как стало известно «Фонтанке», на сообщение о смерти полиция приехала в ночь на вторник. На теле девятиклассника не было следов насильственной смерти. Труп был направлен в морг для установления истинной причины гибели.

    В январе после курения вейпа умер 14-летний школьник. Труп восьмиклассника с испарителем в руке буквально выпал на дедушку, когда тот открыл дверь туалета. После этого полиция начала проверять точки по продаже устройств и жидкостей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close