В Петербурге нашли труп девятиклассника. Плугин рассказал о «квартире, забитой вейпами»

Петербурженка нашла своего 16-летнего сына мертвым в квартире на улице Десантников. Он мог стать жертвой вейпов и жидкостей для электронных испарителей. На это 22 марта указал начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая с отчетом в Заксобрании.



По словам Плугина, квартира, в которой проживал юноша, «была забита вейпами». Как стало известно «Фонтанке», на сообщение о смерти полиция приехала в ночь на вторник. На теле девятиклассника не было следов насильственной смерти. Труп был направлен в морг для установления истинной причины гибели.

