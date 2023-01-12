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    Жижа под ногами майора. В Петербурге силовики проверяют вейп-шопы после смерти подростка

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    Смерть петербургского школьника после использования вейпа запустила механизм проверок. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 января. ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а силовики пошли по специализированным точкам на Васильевском острове.

    Представители правопорядка проверяют расположение вейп-шопов (нет ли рядом школ), жидкости (в народе их называют «жижами»), лицензии, сертификаты и иную документацию. Предполагается, что 14-летний юноша умер, надышавшись паров специальной жидкости. Он пришел с прогулки вечером 10 января и ушел в туалет. Через некоторое время дедушка подростка услышал грохот, побежал, открыл дверь, и на него выпал внук с вейпом в руке. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.

    Товарищ погибшего рассказал, что в тот вечер они гуляли по Кировскому району, и ничего не предвещало беды. Во время прогулки друг постоянно курил электронную сигарету, хотя ранее ему неоднократно становилось плохо от них — кружилась голова. По словам юноши, с электронками он не расставался около двух лет. Согласно результатам экспертизы, восьмиклассник умер от острого отравления неустановленным функциональным веществом.

    Уголовное дело расследует СК, к проверке подключилась также прокуратура Петербурга. Александр Бастрыкин уже поручил доложить ему об установленных обстоятельствах.

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