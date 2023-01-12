Жижа под ногами майора. В Петербурге силовики проверяют вейп-шопы после смерти подростка

Смерть петербургского школьника после использования вейпа запустила механизм проверок. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 января. ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а силовики пошли по специализированным точкам на Васильевском острове.

Представители правопорядка проверяют расположение вейп-шопов (нет ли рядом школ), жидкости (в народе их называют «жижами»), лицензии, сертификаты и иную документацию. Предполагается, что 14-летний юноша умер, надышавшись паров специальной жидкости. Он пришел с прогулки вечером 10 января и ушел в туалет. Через некоторое время дедушка подростка услышал грохот, побежал, открыл дверь, и на него выпал внук с вейпом в руке. Приехавшие медики лишь констатировали смерть.