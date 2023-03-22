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    Замглавы МИД России: Вероятность ядерного конфликта выше, чем была в последние несколько десятилетий

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    Вероятность ядерного конфликта на планете в настоящее время выше, чем была в последние несколько десятилетий. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков, выступая 22 марта на дискуссии международного клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте клуба.

    Рябков отметил, что не хотел бы погружаться в обсуждение вероятности ядерного конфликта, но отметил, что она возросла. Замглавы МИД также заявил, что Россия оказалась де-факто в состоянии открытого противостояния с США, которые, по его словам, являются стороной конфликта на Украине. Степень враждебности Вашингтона по отношению к Москве он охарактеризовал как «беспрецедентную».

    Рябков указал, что по совокупности обстоятельств решение о приостановке Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было «вынужденным и практически неизбежным шагом», а обстановка в области безопасности стала принципиально иной.

    Накануне Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на то, что Запад решил использовать оружие с ядерным компонентом. Глава государства прокомментировал информацию о намерении Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном, выступая с речью по итогам переговоров с Си Цзиньпином 21 марта.

    28 февраля Россия официально приостановила свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений с США. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

    Приостановку действия ДСНВ анонсировал 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ отмечал, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение РФ. Он назвал «бредом» требования допустить инспекции США на российские ядерные объекты в нынешних условиях. Кроме того, Кремль хочет понять, как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО вместе с возможностями Франции и Великобритании, ядерные арсеналы которых тоже направлены против России. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

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    ДСНВЯдерный конфликтМИД
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