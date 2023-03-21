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    Россия будет вынуждена реагировать: Путин об инициативе Британии о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном

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    Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на то, что Запад решил использовать оружие с ядерным компонентом. Глава государства прокомментировал информацию о намерении Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном, выступая с речью по итогам переговоров с Си Цзиньпином 21 марта. Трансляция выступления была организована пресс-службой Кремля в телеграм-канале.

    Президент отметил, что сообщение о планируемых поставках снарядов с обеднённым ураном появилось в тот момент, когда он и Си Цзиньпин обсуждали план урегулирования ситуации вокруг Украины, предложенный КНР. По словам Владимира Путина, положения этого плана могут быть взяты за основу, когда к урегулированию ситуации будут готовы на Западе и в Киеве, однако сейчас готовности с их стороны нет.

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    Владимир ПутинСи ЦзиньпинУкраина
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