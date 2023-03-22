Эхо стройки десятилетней давности закончилось приговором для соратников Артеева

Три фигуранта уголовного дела о мошенничестве услышали приговор. Суд установил, что они работали на основателя группы «Единые решения» Владимира Артеева и должны быть наказаны.



Мошенниками суд признал Сергея Григорьева, Людмилу Кочурину и Наталью Кузьменкову, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 22 марта. Все трое были директорами компаний, через которые проходили миллиарды комитета по строительству Петербурга. Суд убедился, что они заключали госконтракты, подделывали нужные документы, в том числе акты сдачи работ, и лишь для виду начинали какие-то строительные работы.