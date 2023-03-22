Эхо стройки десятилетней давности закончилось приговором для соратников Артеева

Три фигуранта уголовного дела о мошенничестве услышали приговор. Суд установил, что они работали на основателя группы «Единые решения» Владимира Артеева и должны быть наказаны.
Мошенниками суд признал Сергея Григорьева, Людмилу Кочурину и Наталью Кузьменкову, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 22 марта. Все трое были директорами компаний, через которые проходили миллиарды комитета по строительству Петербурга. Суд убедился, что они заключали госконтракты, подделывали нужные документы, в том числе акты сдачи работ, и лишь для виду начинали какие-то строительные работы.
Речь идет о контактах десятилетней давности и сумме, приближенной в половине миллиарда. Деньги получали ООО СТС, СТИК, «Балтэнерго» и «Де Люкс», компаниями фактически руководил Артеев. Вместе с осужденными он начинал бизнес в 2000-х, а как сейчас установлено судом, в 2010–2012 годах соратники стали ОПГ. Подробнее об империи Артеева — здесь.
Все трое получили условные сроки: Григорьев — шесть лет, женщины — по четыре года.
Сам Артеев ранее тоже выслушал обвинительный приговор и уехал в колонию отбывать реальный срок. Четыре назначенных судом года, с учетом арестов, на исходе. Параллельно бизнесмен банкротится, но в помощь ему 100 тысяч долларов от СК. Об этой удивительной истории — здесь.