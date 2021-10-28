Осужденный за хищение 400 млн основатель «Единых решений» Артеев сокращает срок. От приговора осталось чуть больше половины

О решении суда апелляционной инстанции 28 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В приговоре Артееву теперь учтено, что с июля по октябрь 2018 года он находился под домашним арестом, это день за день в колонии.



Строителя приговорили к четырем годам общего режима. После задержания в октябре 2017 года он провел в изоляторе почти девять месяцев. Затем его отпустили домой и еще через три месяца изменили меру на подписку о невыезде. После приговора в августе 2021-го он снова был взят под стражу и день снова пошел за полтора. Таким образом, Артеев отсидел уже больше 18 месяцев от приговора. После трети срока он имеет право подавать на УДО.



Артеева приговорили по нескольким эпизодам мошенничества, дело слушалось в особом порядке. Строитель заключил сделку со следствием и смог избежать судимости за дачу взяток чиновникам строительного комитета Смольного.



Артеев и его «Единые решения» активно начали работать на госстройках с приходом в 2012 году на должность председателя комитета по строительству брата осужденного — Андрея Артеева. Компания получала авансы по контрактам, но из девяти объектов так ничего и не построила.



Компания обанкротилась раньше, чем бизнесмен получил реальный срок. Долгое время взыскивать с него вроде как было нечего, а затем неосторожный запрос кредиторов раскрыл связанные с осужденным офшоры.

