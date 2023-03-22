    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.84eur82.54

    В Петербурге ввели штрафы за курение в общественных местах общежитий и коммуналок

    2823
    10 комментариев

    В Петербурге вводятся штрафы за курение никотиносодержащей продукции в помещениях общего пользования в общежитиях и коммунальных квартирах. Законопроект на заседании ЗакСа 22 марта прошел окончательное третье чтение, передает корреспондент «Фонтанки».

    Речь идет о курении любой никотиносодержащей продукции, в том числе и кальянов.

    Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей, для этого был откорректирован городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

    Ранее члены парламента высказывали опасение, что на практике закон работать не будет, так как зафиксировать такое нарушение крайне сложно.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КурениеКурение в общественных местахКальянЗаконодательное собрание Санкт-ПетербургаНовые законы
    ЛАЙК8
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close