В Петербурге ввели штрафы за курение в общественных местах общежитий и коммуналок

В Петербурге вводятся штрафы за курение никотиносодержащей продукции в помещениях общего пользования в общежитиях и коммунальных квартирах. Законопроект на заседании ЗакСа 22 марта прошел окончательное третье чтение, передает корреспондент «Фонтанки».



Речь идет о курении любой никотиносодержащей продукции, в том числе и кальянов.



Нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей, для этого был откорректирован городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».



Ранее члены парламента высказывали опасение, что на практике закон работать не будет, так как зафиксировать такое нарушение крайне сложно.

