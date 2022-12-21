В общих помещениях общежитий и коммуналок в Петербурге запретили курить кальян

В Петербурге ввели запрет на курение кальянов и другой никотиносодержащей продукции в помещениях общего пользования в общежитиях и коммунальных квартирах. Соответствующий законопроект на заседании 21 декабря Заксобрание приняло в окончательном, третьем чтении.

Региональный законопроект — не местное новшество: ранее соответствующий запрет ввели на федеральном уровне.

Нарушителей ждет штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Законопроект парламент принял 46 голосами «за» и одним «против».

Ранее депутаты высказывали опасения, что закон не будет иметь должного эффекта, так как факт курения еще надо зафиксировать, что довольно затруднительно.