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    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    В общих помещениях общежитий и коммуналок в Петербурге запретили курить кальян

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    В Петербурге ввели запрет на курение кальянов и другой никотиносодержащей продукции в помещениях общего пользования в общежитиях и коммунальных квартирах. Соответствующий законопроект на заседании 21 декабря Заксобрание приняло в окончательном, третьем чтении.

    Региональный законопроект — не местное новшество: ранее соответствующий запрет ввели на федеральном уровне.

    Нарушителей ждет штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

    Законопроект парламент принял 46 голосами «за» и одним «против».

    Ранее депутаты высказывали опасения, что закон не будет иметь должного эффекта, так как факт курения еще надо зафиксировать, что довольно затруднительно.

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