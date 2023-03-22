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    Одиннадцать человек обратились за медицинской помощью после массового ДТП на юге Петербурга. Большинство уже дома

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    Пять человек увезли скорые с места ДТП в Пушкинском районе. Еще шестеро вызвали медиков уже из дома.

    В больницах до сих пор остаются четыре пассажира автобуса, первым пострадавшего от удара фуры на Московском шоссе накануне в 17:50, стало известно «Фонтанке» 22 марта. Также присмотр врачей требуется 50-летней женщине, которая была пассажиром автомобиля «Рено». На него пришелся удар автобуса. Легковушка по инерции влетела в «Шевроле». Он же сделал «дубль», задев «Хендэ» и ВАЗ.

    Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

    Еще шесть человек (все пассажиры автобуса) — четыре женщины и двое мужчин — обратились за помощью после аварии. Все они были осмотрены в стационарах, но отпущены домой в удовлетворительном состоянии.

    Пока врачи помогали пострадавшим, сотрудники полиции работали с водителем фуры с дагестанскими номерами. Он, по предварительной информации, является виновником аварии, так как сел за руль пьяным. Это подтвердила экспертиза. Причем до этого, по данным ГИБДД, к ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

    Теперь в отношении мужчины составлены 9 административных протоколов. После чего его доставили в полицию и составили еще один — о нарушении миграционного законодательства.

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    Комментарии 3

    Гость22 Мар 2023 в 10:00
    рафик ниуноват!
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