Одиннадцать человек обратились за медицинской помощью после массового ДТП на юге Петербурга. Большинство уже дома

Пять человек увезли скорые с места ДТП в Пушкинском районе. Еще шестеро вызвали медиков уже из дома.



В больницах до сих пор остаются четыре пассажира автобуса, первым пострадавшего от удара фуры на Московском шоссе накануне в 17:50, стало известно «Фонтанке» 22 марта. Также присмотр врачей требуется 50-летней женщине, которая была пассажиром автомобиля «Рено». На него пришелся удар автобуса. Легковушка по инерции влетела в «Шевроле». Он же сделал «дубль», задев «Хендэ» и ВАЗ.



Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

