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    Фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова предъявили обвинение в окончательной редакции

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    Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Речь идет о коммерческом директоре журналистки Ксении Собчак Кирилле Суханове, бывшем главреде журнала Tatler Ариане Романовском и светском журналисте Тамерлане Бигаеве.

    Как сообщает 21 марта ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где слушается ходатайство о продлении обвиняемым срока ареста, всем троим предъявлено обвинение в окончательной редакции, а следствие по делу практически завершено. Завтра адвокатам должны вручить уведомление об окончании следственных действий.

    В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких.

    Напомним, ранее по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев. В материалах дела говорится, что фигуранты подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. По данным СМИ, Собчак вернулась в Россию.

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    РостехЧемезовВымогательство
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