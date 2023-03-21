Фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова предъявили обвинение в окончательной редакции

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Речь идет о коммерческом директоре журналистки Ксении Собчак Кирилле Суханове, бывшем главреде журнала Tatler Ариане Романовском и светском журналисте Тамерлане Бигаеве.

Как сообщает 21 марта ТАСС из зала Тверского суда Москвы, где слушается ходатайство о продлении обвиняемым срока ареста, всем троим предъявлено обвинение в окончательной редакции, а следствие по делу практически завершено. Завтра адвокатам должны вручить уведомление об окончании следственных действий.