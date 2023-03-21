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    Gloria Jeans сменит Uniqlo. Российский ретейлер откроет магазин в «Доме Мод»

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    Отечественный ретейлер Gloria Jeans запустит магазин в «Доме Мод» на Петроградской стороне. Об этом 21 марта сообщили РИА Новости.

    Ранее на этом месте работал магазин японской сети Uniqlo. Ретейлер остановил продажи весной 2022 года, в конце года стало известно, что компания намерена покинуть Россию.

    Открытие Gloria Jeans запланировано уже этой весной. Торговая точка площадью 1 100 кв. м разместится на двух этажах, в ней будет представлена женская, мужская и детская одежда и аксессуары.

    Сейчас в Петербурге работает 22 магазина Gloria Jeans, к концу года компания рассчитывает увеличить сеть до 30 объектов.

    Ранее Gloria Jeans выиграла право на открытие своего магазина на Тверской улице на месте флагманского H&M.

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