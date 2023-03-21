Gloria Jeans сменит Uniqlo. Российский ретейлер откроет магазин в «Доме Мод»

Отечественный ретейлер Gloria Jeans запустит магазин в «Доме Мод» на Петроградской стороне. Об этом 21 марта сообщили РИА Новости.



Ранее на этом месте работал магазин японской сети Uniqlo. Ретейлер остановил продажи весной 2022 года, в конце года стало известно, что компания намерена покинуть Россию.

Открытие Gloria Jeans запланировано уже этой весной. Торговая точка площадью 1 100 кв. м разместится на двух этажах, в ней будет представлена женская, мужская и детская одежда и аксессуары.

Сейчас в Петербурге работает 22 магазина Gloria Jeans, к концу года компания рассчитывает увеличить сеть до 30 объектов.