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    Uniqlo уходит из Петербурга. Японский ретейлер начал расторгать договоры аренды

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    Японская сеть Uniqlo начала закрывать магазины в Петербурге, рассказали «Фонтанке» несколько участников рынка 9 февраля.

    По данным «Коммерсанта», японский производитель и продавец одежды, приостановивший операции в России весной 2022 года, решил уйти из страны. Компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. На сворачивание всего бизнеса может уйти еще несколько месяцев.

    В Петербурге компания начала расторгать договоры аренды еще в 2022 году. В частности, ретейлер уже покинул ТРК «Питер Радуга», сообщили в управляющей компании. В ТРК «Лето» рассказали, что компания освободит помещения в феврале. По словам еще одного руководителя торгового центра, компания дала понять о своих намерениях, но договоренность пока не достигнута.

    На данный момент магазины Uniqlo находятся в двух «Мегах», ТРК «Галерея» и «Доме Мод» на Петроградской стороне.

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