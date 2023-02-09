Uniqlo уходит из Петербурга. Японский ретейлер начал расторгать договоры аренды

Японская сеть Uniqlo начала закрывать магазины в Петербурге, рассказали «Фонтанке» несколько участников рынка 9 февраля.

По данным «Коммерсанта», японский производитель и продавец одежды, приостановивший операции в России весной 2022 года, решил уйти из страны. Компания расторгла договоры аренды в части торговых центров. На сворачивание всего бизнеса может уйти еще несколько месяцев.

В Петербурге компания начала расторгать договоры аренды еще в 2022 году. В частности, ретейлер уже покинул ТРК «Питер Радуга», сообщили в управляющей компании. В ТРК «Лето» рассказали, что компания освободит помещения в феврале. По словам еще одного руководителя торгового центра, компания дала понять о своих намерениях, но договоренность пока не достигнута.