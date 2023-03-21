Главный синоптик Петербурга обещает солнце совсем скоро. А в конце марта погода изменится

Несмотря на то, что сегодня утром в Петербурге шёл снег, день будет тёплым. И ещё один день с высокой температурой ожидается на этой неделе, а в конце месяца станет прохладнее. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов 21 марта в своём телеграм-канале.
«Вот так мы и живем в Санкт-Петербурге, вчера подбираемся к рекорду в +10 гр., а сегодня +1 гр. и неприятный мокрый снег. Близко мы очень к Арктике, прошёл холодный атмосферный фронт с севера и все поменялось», — объясняет синоптик (авторский текст сохранен без изменений. — Прим. ред.).
Впрочем, совсем скоро атмосферный фронт пройдет, «осталось совсем немного». Выглянет солнце и прогреет воздух до плюс 6–7 градусов.
«Сейчас продолжается период, который можно назвать очень теплым, потому что ночные температуры положительные, а днем воздух заметно прогревается. Вот только дожди и мокрый снег, но еще раз напомню, это же март», — отмечает Колесов.
Следующим аномально тёплым днём, по его словам, должно стать 23 марта. А в конце месяца с севера придет холодный воздух. По ночам столбик термометра будет опускаться ниже нуля, хотя в дневные часы все равно будет слабый плюс.