Снег вернулся в Петербург, хотя температура плюсовая. Над нами проходит фронт

Астрономическая весна не означает фактическую. После аномально тёплого дня в Петербург 21 марта вернулась зима: идёт мокрый снег.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует «небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега» в первой половине дня. Ветер при этом умеренный. Температура воздуха, которая и ночью не опускалась ниже плюс 1, днем составит плюс 4–6 градусов.
Метеорологические условия формирует холодный атмосферный фронт, пересекающий регион с запада на восток, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Во второй половине дня, по его словам, ожидается погода облачная, но с прояснениями. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
В ночь на среду будет 0 — минус 2, а днем — плюс 4–7 градусов, небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Дожди продолжатся и в четверг.