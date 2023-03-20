РБК: Марина Лошак уходит с поста директора Музея имени Пушкина

Директор Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак написала заявление по собственному желанию, — об этом сообщает РБК 20 марта.



В телеграм-каналах называют и имя преемницы — по информации искусствоведа Ксении Коробейниковой, музей возглавит Елизавета Лихачева, до этого работавшая в Музее архитектуры.



При этом уход с поста директора, по информации Коробейниковой, Марина Лошак сопроводила открытием выставки в своем кабинете «Мои полторы комнаты». Инсталляция посвящена ее предшественнице Ирине Антоновой, чей день рождения отмечают в музее 20 марта концертом музыки Рахманинова.

