РБК: Марина Лошак уходит с поста директора Музея имени Пушкина

Директор Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак написала заявление по собственному желанию, — об этом сообщает РБК 20 марта.
В телеграм-каналах называют и имя преемницы — по информации искусствоведа Ксении Коробейниковой, музей возглавит Елизавета Лихачева, до этого работавшая в Музее архитектуры.
При этом уход с поста директора, по информации Коробейниковой, Марина Лошак сопроводила открытием выставки в своем кабинете «Мои полторы комнаты». Инсталляция посвящена ее предшественнице Ирине Антоновой, чей день рождения отмечают в музее 20 марта концертом музыки Рахманинова.
«Фонтанка» запросила подтверждения информации в Министерстве культуры, там ее оперативно не прокомментировали.
Это уже третья смена руководителей крупнейших государственных музеев страны с начала года. Ранее не был продлен контракт директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, на ее место пришла Елена Проничева, экс-директор Политехнического музея в Москве и дочь генерала Владимира Проничева, в течение десяти лет возглавлявшего Погранслужбу России.
Также с должности директора Русского музея на почетную должность президента музея перешел возглавлявший его без малого 35 лет Владимир Гусев.