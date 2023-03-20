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    Музеи

    РБК: Марина Лошак уходит с поста директора Музея имени Пушкина

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    Директор Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак написала заявление по собственному желанию, — об этом сообщает РБК 20 марта.

    В телеграм-каналах называют и имя преемницы — по информации искусствоведа Ксении Коробейниковой, музей возглавит Елизавета Лихачева, до этого работавшая в Музее архитектуры.

    При этом уход с поста директора, по информации Коробейниковой, Марина Лошак сопроводила открытием выставки в своем кабинете «Мои полторы комнаты». Инсталляция посвящена ее предшественнице Ирине Антоновой, чей день рождения отмечают в музее 20 марта концертом музыки Рахманинова.

    «Фонтанка» запросила подтверждения информации в Министерстве культуры, там ее оперативно не прокомментировали.

    Это уже третья смена руководителей крупнейших государственных музеев страны с начала года. Ранее не был продлен контракт директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, на ее место пришла Елена Проничева, экс-директор Политехнического музея в Москве и дочь генерала Владимира Проничева, в течение десяти лет возглавлявшего Погранслужбу России.

    Также с должности директора Русского музея на почетную должность президента музея перешел возглавлявший его без малого 35 лет Владимир Гусев.

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