Минкульт сменил директора Третьяковки. Новая возглавляла Политехнический музей, а ее отец — погранслужбу РФ

Министерство культуры 9 февраля сообщило о назначении нового генерального директора Третьяковской галереи. Один из ключевых музеев страны, расположенный в Москве, возглавит 39-летняя Елена Проничева — до этого с конца 2020 года она руководила Политехническим музеем.



В ее послужном списке, по информации с сайта Минобрнауки, после выпуска из МГИМО по специальности «Сравнительная политология», — работа в комитете по бюджету и налогам в Госдуме, в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», «Газпромбанке», на ВДНХ (ВВЦ). Проничева была директором Еврейского музея и Центра толерантности. Награждена почетной грамотой Мосгордумы.

