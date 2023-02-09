Минкульт сменил директора Третьяковки. Новая возглавляла Политехнический музей, а ее отец — погранслужбу РФ

Министерство культуры 9 февраля сообщило о назначении нового генерального директора Третьяковской галереи. Один из ключевых музеев страны, расположенный в Москве, возглавит 39-летняя Елена Проничева — до этого с конца 2020 года она руководила Политехническим музеем.
В ее послужном списке, по информации с сайта Минобрнауки, после выпуска из МГИМО по специальности «Сравнительная политология», — работа в комитете по бюджету и налогам в Госдуме, в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», «Газпромбанке», на ВДНХ (ВВЦ). Проничева была директором Еврейского музея и Центра толерантности. Награждена почетной грамотой Мосгордумы.
Ее семья хорошо известна россиянам: отец новой главы Третьяковской галереи — генерал Владимир Проничев — с 2003 по 2013 годы возглавлял Пограничную службу России, сестра Екатерина была гендиректором ВДНХ и возглавляла Комитет по туризму Москвы, — написано в досье, подготовленном РИА Новости. Летом 2022 года была назначена руководителем Владимиро-Суздальского музея.
Контракт искусствоведа Зельфиры Трегуловой, возглавлявшей Третьяковскую галерею с февраля 2015 года, завершился и не был продлен.