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    Музеи

    Минкульт сменил директора Третьяковки. Новая возглавляла Политехнический музей, а ее отец — погранслужбу РФ

    1967
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    Министерство культуры 9 февраля сообщило о назначении нового генерального директора Третьяковской галереи. Один из ключевых музеев страны, расположенный в Москве, возглавит 39-летняя Елена Проничева — до этого с конца 2020 года она руководила Политехническим музеем.

    В ее послужном списке, по информации с сайта Минобрнауки, после выпуска из МГИМО по специальности «Сравнительная политология», — работа в комитете по бюджету и налогам в Госдуме, в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», «Газпромбанке», на ВДНХ (ВВЦ). Проничева была директором Еврейского музея и Центра толерантности. Награждена почетной грамотой Мосгордумы.

    Ее семья хорошо известна россиянам: отец новой главы Третьяковской галереи — генерал Владимир Проничев — с 2003 по 2013 годы возглавлял Пограничную службу России, сестра Екатерина была гендиректором ВДНХ и возглавляла Комитет по туризму Москвы, — написано в досье, подготовленном РИА Новости. Летом 2022 года была назначена руководителем Владимиро-Суздальского музея.

    Контракт искусствоведа Зельфиры Трегуловой, возглавлявшей Третьяковскую галерею с февраля 2015 года, завершился и не был продлен.

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