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    Застрял в карусели. Скорая и МЧС приезжали на детскую площадку на Тельмана

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    После катания на карусели трехлетнему петербуржцу понадобилась помощь спасателей. В конструкции застрял палец мальчика, и освободиться, судя по всему, он не смог ни сам, ни с помощью родителей.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Инцидент произошел у одного из домов по улице Тельмана, сообщили 20 марта в соцсетях очевидцы. Для вызволения ребенка понадобилось спецоборудование, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области.

    Затем освобожденного увезли в больницу на скорой — чтобы проверить, нет ли перелома. Впрочем, на вид мальчик был в порядке, добавили в МЧС.

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