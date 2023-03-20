Застрял в карусели. Скорая и МЧС приезжали на детскую площадку на Тельмана

После катания на карусели трехлетнему петербуржцу понадобилась помощь спасателей. В конструкции застрял палец мальчика, и освободиться, судя по всему, он не смог ни сам, ни с помощью родителей.
Инцидент произошел у одного из домов по улице Тельмана, сообщили 20 марта в соцсетях очевидцы. Для вызволения ребенка понадобилось спецоборудование, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области.
Затем освобожденного увезли в больницу на скорой — чтобы проверить, нет ли перелома. Впрочем, на вид мальчик был в порядке, добавили в МЧС.