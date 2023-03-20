Более 50 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции

Более 50 тысяч человек стали жертвами землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции. Об этом 20 марта сообщает ТАСС со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнуса Сезера.



Выступая в парламенте страны, Сезер уточнил, что погибшими при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше числятся 50 096 человек, пострадавшими — 107 204.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. Интервал между ними составил девять часов. Подземные толчки также ощущались в соседних государствах, в том числе в Сирии. 20 февраля в провинции Хатай зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. Ещё одно смертоносное землетрясение, магнитудой 5,6, случилось 27 февраля в Малатье.