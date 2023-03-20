    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    757мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.6eur81.46

    Более 50 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции

    2131
    1 комментарий

    Более 50 тысяч человек стали жертвами землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции. Об этом 20 марта сообщает ТАСС со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнуса Сезера.

    Выступая в парламенте страны, Сезер уточнил, что погибшими при землетрясениях с эпицентром в Кахраманмараше числятся 50 096 человек, пострадавшими — 107 204.

    Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7. Интервал между ними составил девять часов. Подземные толчки также ощущались в соседних государствах, в том числе в Сирии. 20 февраля в провинции Хатай зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,8 и 6,4. Ещё одно смертоносное землетрясение, магнитудой 5,6, случилось 27 февраля в Малатье.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗемлетрясениеПогибшие при землетрясенииЗемлетрясение в Турции
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close