Потепление заставило петербургских дорожников переключиться на прочистку патрубков

С конца прошедшей недели воздух в Петербурге начал прогреваться до устойчивого «плюса», заставив дорожников, помимо вывоза оставшегося снега, прочищать входы в ливневую канализацию, чтобы город не поплыл. Только за выходные петербургские канализационные сети приняли почти 7 миллионов кубометров сточных вод.

Самое обильное таяние снега началось во вторник, 14 марта, отмечает 20 марта пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. За элементами системы водоотвода следила 51 аварийная бригада. Всего за неделю сотрудники дорожных предприятий прочистили более 7,5 тысячи патрубков. В связи с активным таянием снега канализация Петербурга только с 17 по 20 марта приняла 6 миллионов 889 тысяч кубометров сточных вод, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Одновременно продолжают вывозить оставшийся снег: за семь дней на утилизацию отправили более 120 тысяч кубометров. В понедельник, 20 марта, петербургские улицы чистят 710 машин и 1033 дворника, еще 928 специалистов и 253 трактора приводят в порядок территории зеленых насаждений.

О подтоплениях на городских улицах можно сообщать в дежурную службу комитета по благоустройству по телефону 314-60-13 или в подведомственные предприятия, номера которых опубликованы на сайте ведомства. Также можно обращаться в службу по вопросам оказания жилищных и коммунальных услуг по телефону «004».