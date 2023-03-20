В Финляндии железнодорожники устроили стачку. Движение поездов остановлено по всей стране

Масштабная забастовка железнодорожников, остановившая движение поездов по всей стране, началась в Финляндии 20 марта.



Бастовать начали с полуночи, сообщают местные СМИ. В стране отменяют поезда дальнего следования и электрички, метрополитен работает в обычном режиме. Альтернатив пригородному железнодорожному сообщению в столичном регионе пока не предусмотрено.



Пассажирам, успевшим приобрести билеты, обещают вернуть деньги. Точная дата окончания стачки и возобновления движения поездов пока неизвестна.



Железнодорожники добиваются улучшения условий труда и повышения зарплат. Так, по информации местной прессы, машинисты требуют предоставить как минимум 58 часов непрерывного отдыха раз в неделю вместо «не менее 56 часов», предусмотренных коллективным договором. При этом изначально речь шла о 64 часах. Договориться о повышении зарплаты на 6 % за два года удалось в феврале.

