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    Россияне ударно берут китайские визы — запись уже только на май

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    Спрос на визы Китайской Народной Республики в России стал ажиотажным, а свободные слоты для записи теперь есть лишь ближе к лету, пишет «Коммерсантъ».

    Как сообщает 20 марта газета, все свободные слоты на подачу документов расхватали за два дня, и в Москве податься на визу теперь можно в лучшем случае через два месяца, а в Петербурге — через месяц. И срок постоянно сдвигается вперед. Также, как отмечает «Коммерсантъ», удвоилось число бронирований россиянами отелей в крупных китайских городах, а турпоток из России в Китай может достигнуть 40 % от допандемийного уровня.

    Подробнее о том, как получить турвизу в Китай, какие для этого нужны документы и как потом добраться в КНР, читайте в материале «Фонтанки».

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