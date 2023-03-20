Россияне ударно берут китайские визы — запись уже только на май

Спрос на визы Китайской Народной Республики в России стал ажиотажным, а свободные слоты для записи теперь есть лишь ближе к лету, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает 20 марта газета, все свободные слоты на подачу документов расхватали за два дня, и в Москве податься на визу теперь можно в лучшем случае через два месяца, а в Петербурге — через месяц. И срок постоянно сдвигается вперед. Также, как отмечает «Коммерсантъ», удвоилось число бронирований россиянами отелей в крупных китайских городах, а турпоток из России в Китай может достигнуть 40 % от допандемийного уровня.