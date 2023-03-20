Погода в Петербурге замахнулась на абсолютный рекорд

В понедельник, 20 марта, в Петербурге будет настолько тепло, что рекорд очень вероятен. Об этом пишет в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, солнце сейчас сначала нагревает дома, а потом и другие поверхности и воздух, и «температура стремительно повышается».

Атмосферный фронт сегодня задерживается. Осадки (о которых «Фонтанка» уже рассказывала ) придут только в ночь, а теплый воздух продолжает поступать, поэтому день будет очень теплым. Не помешают даже облака.

«Максимум температуры 14 марта явно перекроем, но есть все условия замахнуться и на абсолютный рекорд этого дня +10,5 градусов, который был установлен в 1990 году», — сообщает синоптик.



Он также отметил, что выходные дни были очень теплыми даже при значительной облачности. Однако пока температурный максимум был достигнут 14 марта — плюс 7,9 градуса.

