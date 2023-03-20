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    Ждём натекание облачности и высокую температуру. На Петербург движется фронтальный раздел

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Ясное утро не означает, что солнце будет светить весь день. В Петербурге в понедельник ожидаются осадки, но при этом — очень тепло.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта в конце дня местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер умеренный. Ночью был небольшой плюс, а днем воздух прогреется до 6–8 градусов тепла, только на побережье Финского залива местами будет всего плюс 3.

    Сегодня синоптическая ситуация в регионе будет определяться влиянием и приближением фронтального раздела с запада, что обеспечит натекание облачности и тепло, объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти кое-где до плюс 10, атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Завтрашний день начнётся и продолжится дождём и мокрым снегом, и будет на 2–3 градуса холоднее. Мокрый снег ожидается и в среду.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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