Ждём натекание облачности и высокую температуру. На Петербург движется фронтальный раздел

Ясное утро не означает, что солнце будет светить весь день. В Петербурге в понедельник ожидаются осадки, но при этом — очень тепло.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта в конце дня местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер умеренный. Ночью был небольшой плюс, а днем воздух прогреется до 6–8 градусов тепла, только на побережье Финского залива местами будет всего плюс 3.
Сегодня синоптическая ситуация в регионе будет определяться влиянием и приближением фронтального раздела с запада, что обеспечит натекание облачности и тепло, объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Ленобласти кое-где до плюс 10, атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
Завтрашний день начнётся и продолжится дождём и мокрым снегом, и будет на 2–3 градуса холоднее. Мокрый снег ожидается и в среду.