Ждём натекание облачности и высокую температуру. На Петербург движется фронтальный раздел

Ясное утро не означает, что солнце будет светить весь день. В Петербурге в понедельник ожидаются осадки, но при этом — очень тепло.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта в конце дня местами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер умеренный. Ночью был небольшой плюс, а днем воздух прогреется до 6–8 градусов тепла, только на побережье Финского залива местами будет всего плюс 3.

