Только кажется, что холодно. Петербургских водителей подстерегает опасность неожиданная для начала весны

Внимательнее смотреть в зеркала советуют петербургским автомобилистам: снег еще не сошел, а на дороги уже выехали байкеры.



«Куча мотоциклов была замечена на стрелке В.О», – сообщает 19 марта очевидец в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».