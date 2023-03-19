Только кажется, что холодно. Петербургских водителей подстерегает опасность неожиданная для начала весны

Автор: «Дорожный инспектор» / vk.com
Внимательнее смотреть в зеркала советуют петербургским автомобилистам: снег еще не сошел, а на дороги уже выехали байкеры.
«Куча мотоциклов была замечена на стрелке В.О», – сообщает 19 марта очевидец в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».
Судя по опубликованному видео, речь идет о представителях нескольких мотоклубов города. При этом на записи видно горящие Ростральные колонны. Вероятно, видео было сделано накануне, 18 марта.
Напомним, что официальное закрытие мотосезона в Петербурге прошло в конце сентября 2022 года на Дворцовой площади.