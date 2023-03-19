    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    763мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.6eur81.46

    Только кажется, что холодно. Петербургских водителей подстерегает опасность неожиданная для начала весны

    1964
    3 комментария

    Автор: «Дорожный инспектор» / vk.com

    Внимательнее смотреть в зеркала советуют петербургским автомобилистам: снег еще не сошел, а на дороги уже выехали байкеры.

    «Куча мотоциклов была замечена на стрелке В.О», – сообщает 19 марта очевидец в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

    Судя по опубликованному видео, речь идет о представителях нескольких мотоклубов города. При этом на записи видно горящие Ростральные колонны. Вероятно, видео было сделано накануне, 18 марта.

    Напомним, что официальное закрытие мотосезона в Петербурге прошло в конце сентября 2022 года на Дворцовой площади.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    БайкерыМотоцикл
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close