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    Небензя перечислил условия для возобновления Россией зерновой сделки

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    Утверждения о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней являются «преднамеренной манипуляцией». Об этом 18 марта заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Поляновский в соцсетях, передает РБК.

    Также он приложил письмо постпреда России при ООН Василия Небензя с условиями по дальнейшему продлению зерновой сделки.

    • Переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

    • снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники;

    • снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей;

    • возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса;

    • разблокировка счетов российских компаний по производству удобрений.

    О продлении зерновой сделки на 60 дней Россия объявила 14 марта. Недавно украинская сторона заявила, что сделки продлили на 120 дней. На эти слова отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова: продлена сделка только на 60 дней. На заседании Совбеза ООН Небензя говорил, что дальнейшая судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции.

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    Зерновая сделкаООНВасилий Небезня
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