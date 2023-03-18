Небензя перечислил условия для возобновления Россией зерновой сделки

Утверждения о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней являются «преднамеренной манипуляцией». Об этом 18 марта заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Поляновский в соцсетях, передает РБК.
Также он приложил письмо постпреда России при ООН Василия Небензя с условиями по дальнейшему продлению зерновой сделки.
- Переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
- снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники;
- снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей;
- возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса;
- разблокировка счетов российских компаний по производству удобрений.
О продлении зерновой сделки на 60 дней Россия объявила 14 марта. Недавно украинская сторона заявила, что сделки продлили на 120 дней. На эти слова отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова: продлена сделка только на 60 дней. На заседании Совбеза ООН Небензя говорил, что дальнейшая судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции.