Небензя перечислил условия для возобновления Россией зерновой сделки

Утверждения о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней являются «преднамеренной манипуляцией». Об этом 18 марта заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Поляновский в соцсетях, передает РБК.

Также он приложил письмо постпреда России при ООН Василия Небензя с условиями по дальнейшему продлению зерновой сделки.

