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    В Свердловской области 33 года разделят на двоих расчленители, забывшие голову соседа в холодильнике

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    Свердловский областной суд отправил в колонию строгого режима двоих мужчин, виновных в убийстве с расчленением. Собрать их жертву воедино следствию не удалось.

    О приговоре Антону Зарипову и Дмитрию Белоусову 17 марта сообщает пресс-служба суда. В начале декабря 2021 года 25-летние приятели отдыхали в квартире знакомого в Камышлове. Пили вчетвером, до утра дожили трое.

    Согласно материалам дела, ближе к полуночи Зарипов и Белоусов разочаровались в гостеприимстве хозяина настолько, что задумали его убийство. Мужчину пригласили на перекур в уборную и несколькими ударами ножом уронили в ванну.

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    «Осужденные нанесли лежащему в ванной потерпевшему еще не менее 27 ударов в область головы, туловища и конечностей», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

    Третьему гостю не удалось ни сбежать из запертой квартиры, ни помочь. Его пырнули ножом в живот, а на следующий день, как установил суд, заставили помогать прятать тело, расчленённое с помощью ножей и электролобзика.

    Фото: Прокуратура Свердловской области
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    «Часть внутренних органов трупа смыли в канализацию, уничтожив их большую часть, а часть выбросили в мусорные баки, установленные рядом с домом потерпевшего», — рассказали в прокуратуре.

    Остальное выносили в пакетах и сумках и жгли в промзоне. Голову убитого сотрудники правоохранительных органов нашли в холодильнике.

    Белоусов получил 16 лет в колонии строгого режима. Зарипову суд назначил на год больше, — его признали виновным не только в расправе, но и в угрозе убийством мужчине, которого принуждали к помощи.

    Фото: Прокуратура Свердловской области

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