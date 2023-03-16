Медведев в Петербурге провел совещание по вопросам набора контрактников

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл в Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту. Об этом он рассказал 16 марта в своем телеграм-канале.



В ходе визита Дмитрий Медведев посетил военный комиссариат Ленинградской области. Судя по опубликованной в канале видеозарисовке, совещанию предшествовал осмотр помещений.