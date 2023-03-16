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    Медведев в Петербурге провел совещание по вопросам набора контрактников

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    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл в Петербурге совещание по вопросам набора на военную службу по контракту. Об этом он рассказал 16 марта в своем телеграм-канале.

    В ходе визита Дмитрий Медведев посетил военный комиссариат Ленинградской области. Судя по опубликованной в канале видеозарисовке, совещанию предшествовал осмотр помещений.

    Дмитрий Медведев / telegram

    В частности, зампреду Совбеза показали столовую, в которой «организуется трехразовое питание». Также Медведев осмотрел казармы и учебные классы.

    В осмотре армейских помещений и совещании также принял участие полномочный представитель президента по СЗФО Александр Гуцан.

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