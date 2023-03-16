При перемене декораций «Руслана и Людмилы» в Мариинском театре получил травму монтировщик

В антракте оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» на исторической сцене Мариинского театра 15 марта получил травму головы один из монтировщиков. Это произошло при перемене декораций.



«Сотрудника отвезли в Мариинскую больницу, где ему сделали КТ и МРТ головы и шеи, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе театра. — В больнице серьезных повреждений не обнаружили, дали необходимые рекомендации, и в 23:40 он был дома. Сейчас его состояние удовлетворительное».



Вечерний спектакль был приурочен к 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Шла постановка 1994 года, для которой в свое время были возобновлены декорации и костюмы Александра Головина и Константина Коровина к постановке 1904 года, хореография Михаила Фокина (1917 года). Ведущие партии исполняли Айгуль Хисматуллина (Людмила) и Алексей Кулагин (Руслан), оркестром дирижировал Владислав Карклин.