Чиков: Минобороны стало признавать удерживаемых граждан Украины военнопленными

Министерство обороны России стало признавать удерживаемых граждан Украины военнопленными. Об этом 16 марта рассказал юрист Павел Чиков, в своём телеграм-канале он разместил сканы ответов оборонного ведомства на запросы о розыске пропавших украинцев.



В письме, подписанном начальником Главного управления военной полиции Минобороны Виталием Кохом, отмечается, что в соответствии с Женевской конвенцией данные обо всех украинских военнослужащих и других лицах, задержанных за противодействие специальной военной операции, направляются в Международный комитет Красного Креста для последующего информирования их родных и близких. В Министерстве подчеркнули, что все удерживаемые украинцы имеют возможность отправлять письма через Международный комитет Красного Креста.