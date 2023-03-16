Чиков: Минобороны стало признавать удерживаемых граждан Украины военнопленными

Министерство обороны России стало признавать удерживаемых граждан Украины военнопленными. Об этом 16 марта рассказал юрист Павел Чиков, в своём телеграм-канале он разместил сканы ответов оборонного ведомства на запросы о розыске пропавших украинцев.
В письме, подписанном начальником Главного управления военной полиции Минобороны Виталием Кохом, отмечается, что в соответствии с Женевской конвенцией данные обо всех украинских военнослужащих и других лицах, задержанных за противодействие специальной военной операции, направляются в Международный комитет Красного Креста для последующего информирования их родных и близких. В Министерстве подчеркнули, что все удерживаемые украинцы имеют возможность отправлять письма через Международный комитет Красного Креста.
Во втором письме отмечается, что задержанный за противодействие СВО может быть освобождён только после окончания военных действий.