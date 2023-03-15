В Петербурге мужчину признали виновным в приемке гнилых овощей и фруктов для сетевого магазина

Бывшему сотруднику сетевого магазина в Центральном районе вынесли приговор по делу о коммерческом подкупе.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 15 марта, Максима Пеньковского обвиняли в особо крупном подкупе при выполнении служебных обязанностей.



По версии следствия, он работал приемщиком в гипермаркете в 2019-2021 годах, и получал регулярно конверты от поставщиков овощей и фруктов з ато, чтобы закрывать глаза на их качество.



Всего он якобы получил 1,8 млн рублей.



Суд признал мужчину виновным и приговорил его к наказанию в виде 5 лет лишения свободы условно.

