Задержан второй подозреваемый в нападении на семью на Ткачей. Квартет с молотком не пожалел ребёнка

Полицейские собрали в изоляторе временного содержания половину разбойного квартета, который нанёс полночный визит семье в Невском районе Петербурга. Отбирая ценности, преступники не прошли мимо ребёнка.
Ночевать в изолятор 15 марта отправили двух подозреваемых в разбое, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). 31-летний гражданин Таджикистана задержан 12 числа через несколько часов после того, как его второй раз заметила потерпевшая на пороге своего дома на улице Ткачей.
Компанию ему составляет недавно отметивший 29-летие приезжий из Узбекистана. Оперативники уголовного розыска настигли его на Крупской ночью 13 марта. По предварительным данным, мужчина в России почти год, приехал на заработки.
По версии следствия, своё финансовое положение оба поправили полночным налётом на квартиру на улице Ткачей, которую снимает семья из Узбекистана. Опрометчиво открыв дверь, хозяева лишились украшений, денег и телефонов на 303 тысячи рублей. По словам заявительницы, преступников было четверо. Они пугали молотком, били её сожителя и отобрали бюджетный смартфон у 11-летнего сына.
«Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников преступления», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.