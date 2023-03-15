Задержан второй подозреваемый в нападении на семью на Ткачей. Квартет с молотком не пожалел ребёнка

Полицейские собрали в изоляторе временного содержания половину разбойного квартета, который нанёс полночный визит семье в Невском районе Петербурга. Отбирая ценности, преступники не прошли мимо ребёнка.



Ночевать в изолятор 15 марта отправили двух подозреваемых в разбое, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). 31-летний гражданин Таджикистана задержан 12 числа через несколько часов после того, как его второй раз заметила потерпевшая на пороге своего дома на улице Ткачей.



Компанию ему составляет недавно отметивший 29-летие приезжий из Узбекистана. Оперативники уголовного розыска настигли его на Крупской ночью 13 марта. По предварительным данным, мужчина в России почти год, приехал на заработки.

