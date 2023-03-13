Четверо с молотком ворвались в квартиру на Ткачей. Через сутки хозяйка увидела их снова

Больше суток приходила в себя после нападения на квартиру жительница Невского района Петербурга. Поторопиться с заявлением вынудила вторая за два дня встреча с преступником.



Накануне за помощью в полицию обратилась 30-летняя гражданка Узбекистана, стало известно «Фонтанке» 13 марта. Женщина рассказала, что за несколько минут до полуночи 11 марта к ней домой на улицу Ткачей явились четверо в медицинских масках и с жаждой денег.



Напуганный молотком и угрозами сожитель благоразумно не стал им мешать хозяйничать в квартире. Вместе с грабителями исчезли 107 тысяч рублей, три телефона, а также серьги, браслет, кольцо и цепочка.

