Петербургские шеф-повара посоревнуются в возрождении гастрономических традиций Российской империи

10 шеф-поваров попробуют удивить петербуржцев и гостей города блюдами, приготовленными по рецептам высокой кухни 19 века. Возрождать и интерпретировать на современный лад традиции петербургской кухни они будут в ходе конкурса «Приз Радецкого», который проводят комитет по внешним связям и отраслевой портал MarketMedia.



Как рассказали «Фонтанке» организаторы, 14 марта прошла жеребьевка, в ходе которой участники конкурса вслепую вытягивали рецепты из книги «Санкт-Петербургская кухня» Игнатия Радецкого, метрдотеля герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Санкт-Петербургского дворянского собрания, опубликованной в 1862 году.