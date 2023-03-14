Петербургские шеф-повара посоревнуются в возрождении гастрономических традиций Российской империи

10 шеф-поваров попробуют удивить петербуржцев и гостей города блюдами, приготовленными по рецептам высокой кухни 19 века. Возрождать и интерпретировать на современный лад традиции петербургской кухни они будут в ходе конкурса «Приз Радецкого», который проводят комитет по внешним связям и отраслевой портал MarketMedia.
Как рассказали «Фонтанке» организаторы, 14 марта прошла жеребьевка, в ходе которой участники конкурса вслепую вытягивали рецепты из книги «Санкт-Петербургская кухня» Игнатия Радецкого, метрдотеля герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Санкт-Петербургского дворянского собрания, опубликованной в 1862 году.
Финалистам предстоит приготовить такие блюда, как «жаркое, голуби жареные в листе виноградном», «холодное из ершовых филеев с раковыми шейками», «паштет из фазанов горячий с трюфелем», «пудинг из дичи фаршированный бланкетом», «котлеты телячьи в папильотах», «телячья грудинка, фаршированная черносливом», а также «суп пюре из раков», «корюшку жареную», «суп Санкт-Петербургский» и «борщ из рыбы с ушками».
Блюдо нужно представить на суд жюри 28 марта. Однако, как подчеркивают организаторы, это не должна быть строгая реконструкция — вносить изменения в рецепт можно. Однако будет спецприз за точность следования букве рецептов Игнатия Радецкого.
Петербургская кухня, поиском которой давно занимается комитет по внешним связям, сформировалась в 19 веке на грани двух гастрономических культур — традиционной русской кухни и французских кулинарных техник, отмечают организаторы.
В соревновании примут участие шеф-повара таких ресторанов, как La Vue, «Блок», Cristal, Claret Café и других.