Кто на тепленького. Почему после сообщения в 112 о покойнике сразу звонят частные ритуальные агенты

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» узнала, сколько времени проходит между звонком по номеру 112 и появлением на пороге желающих оказать содействие в похоронах. Показываем, кто бежит к родственникам умерших без очереди.

Всего 20 минут прошло между обращением по номеру «112» (единый номер вызова служб экстренного реагирования) с сообщением о внезапно обнаруженном мертвом родственнике и «обратной связью». Быстрее скорой помощи и полиции успела Наталья, назвавшаяся «диспетчером специализированной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области». Она пообещала прислать агента. На 5 минут опоздала её коллега Ксения «из городской ритуальной службы» и оформила заявку №341. Ещё через 8 минут для исполнения этой заявки позвонил Евгений. Часа через полтора прибыли участковый и медики.



А теперь по порядку — расскажем, как всё было, и представим героев эксперимента.

События развивались 11 марта этого года в квартире руководителя ритуального агентства Александра Лашера на Ланском шоссе. Он обнаружил в ванне мертвого двоюродного брата без видимых следов насилия. Такую легенду бизнесмен изложил оператору Службы спасения по номеру 112, представился Александром Сергеевым, назвал вымышленные данные умершего и свой домашний адрес. Девушка выслушала, пообещала оповестить скорую и полицию и продиктовала номер телефона петербургского ГУП «Ритуальные услуги», чтобы организовать вывоз тела в морг после того, как скорая и полиция сделают свою работу. Это случилось в 10.58, звонок длился 4 минуты.



По данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, в Петербурге ежегодно умирает около 80 000 человек. При среднем ценнике в 100 000 рублей оборот бизнеса ритуальных услуг в городе оценивается примерно в 8 млрд в год. Предполагается, что родственники умерших сами выбирают организующие ритуал компании в интернете, через сарафанное радио или в зданиях моргов, где работают представители таких компаний. Но находятся умельцы, опережающие остальных путем, очевидно, неформальных контактов с госведомствами. Участники рынка таких, мягко говоря, недолюбливают.



В 11.04 Александр Лашер позвонил в ГУП «Ритуальные услуги», выслушал предложение оператора Людмилы о доставке тела в морг за 3000 рублей и обещание звонка специалиста, который «проконсультирует по поводу захоронения, чтобы не навязывали услуги частные компании».



В 11.22 позвонила некто Наталья, она представилась диспетчером «специализированной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (по данным СПАРК, компании с таким названием не существует). Наталья изложила пошаговую инструкцию — когда какая справка для организации похорон потребуется, после чего пообещала специалиста, который во всём поможет.



Прошла ещё 1 минута, и в 11.27 позвонила Ксения, «оператор городской ритуальной службы». Девушка тоже предложила пошагавшую инструкцию, но уже искушенный Александр Лашер попросил перейти к сути — кого же Ксения порекомендует в качестве специалиста? «Номер вашей заявки 341, ожидайте в течение 10 минут», — услышал он.

До звонка «специалиста городской ритуальной службы» Евгения прошло всего 6 минут — он позвонил в 11.35. В 12.13 «специалист» уже был у подъезда дома на Ланском шоссе, где составил калькуляцию своих услуг общей стоимостью 83 100 рублей — вот, из-за чего «городская ритуальная служба» спешила к телу покойного, опережая конкурентов. Позже Александр Лашер попросил «специалиста» скинуть договор — так выяснилось, на кого он работает. Это индивидуальный предприниматель Олеся Марченко, которая ни в каком другом бизнесе не замечена.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Видимо, этот человек зашел на какой-то ритуальный сайт, например, сайт городской ритуальной службы. Когда заходишь на сайт, высвечивается информация о человеке, который интересуется, может высвечиваться его телефон. Попробуйте сами, зайдите на сайт grs.ru, полазайте по товарам, и вам сразу позвонят диспетчеры, — выдвинула неожиданную версию осведомленности своего агента о покойнике в квартире на Ланском шоссе Олеся Марченко.



Попробовать не получилось — такого сайта не существует.

Александр из «специализированной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» прибыл минут на 20 позже. Расчет своих услуг он оформил сразу на взятом с собой бланке ООО «Ритуальные услуги». В ЕГРЮЛ компания с указанным на бланке ИНН называется по-другому: «Специализированная служба по вопросам организации похорон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» или сокращенно «Специализированная служба». Единственный владелец и генеральный директор — Ирина Маковникова. Компании чуть больше года, ей официально принадлежит товарный знак «Похоронный дом Бориса Гладилина». На соответствующем сайте в разделе «Организаторы похорон» указан в числе прочих «наш» Александр. Того же Александра можно найти и на сайте петербургского подразделения группы компаний Ritual.ru, созданной московским бизнесменом Олегом Шеляговым.



Ирина Маковникова в других юридических лицах не участвует, но имеет опыт — с 2010-го по 2012 годы возглавляла колпинское АО «Спецтехснаб», также специализировавшееся на организации похорон.

По просьбе участника эксперимента Александр составил два расчета ритуальных услуг — средний вариант и попроще. Цены 79 100 и 35 000 соответственно.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Александр от комментариев отказался и рекомендовал обратиться к своему руководству. Хозяйка «Специализированной службы» Ирина Маковникова не отреагировала на предложение автора статьи рассказать, откуда сотрудники её компании узнали о том, что в квартире на Ланском шоссе якобы есть покойник.



В течение полутора часов в квартиру на Ланском шоссе прибыли скорая помощь и участковый, которому звонивший по 112 бизнесмен написал объяснение о заведомо ложном вызове. Там он изложил причины произошедшего — хотел публично выявить ритуальные компании, которые недобросовестно конкурируют с коллегами по цеху.



Это его рыночная мотивация. «Фонтанка» же может только перечислить государственные структуры, после общения с которыми на пороге появились представители частных ритуальных компаний:

ГКУ «Городской мониторинговый центр», сотрудники которого обслуживают тот самый телефон «112». Находится в ведении комитета по информатизации.

ГУП «Ритуальные услуги», чей телефон подсказала оператор «112» для организации вывоза тела в морг.

ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», работники которой получили заявку от «112».

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в чью дежурную часть пришел вызов от «112» и чей участковый посетил 11 марта квартиру на Ланском шоссе.

Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»

