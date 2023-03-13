Новый состав «Балтиец» увезли в депо после происшествия в петербургском метро

Состав «Балтиец», который 13 марта несколько минут не мог уехать со станции «Технологический институт», а в итоге уехал пустым, отправлен в депо. Пассажиров увезли следующим поездом.



Как пояснили «Фонтанке» в комтрансе, в депо состав проверят на неисправность. «В случае подтверждения неисправности производителем будут проведены ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств», – подчеркнули там.



Напомним, пауза на красной линии метро возникла вечером 13 марта, в сторону станции «Девяткино» не было посадки. По видео в соцсетях создается впечатление, что у состава возникли проблемы с дверями.

