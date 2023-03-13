Новый состав «Балтиец» увезли в депо после происшествия в петербургском метро

Состав «Балтиец», который 13 марта несколько минут не мог уехать со станции «Технологический институт», а в итоге уехал пустым, отправлен в депо. Пассажиров увезли следующим поездом.
Как пояснили «Фонтанке» в комтрансе, в депо состав проверят на неисправность. «В случае подтверждения неисправности производителем будут проведены ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств», – подчеркнули там.
Напомним, пауза на красной линии метро возникла вечером 13 марта, в сторону станции «Девяткино» не было посадки. По видео в соцсетях создается впечатление, что у состава возникли проблемы с дверями.
В кадре – один из новых составов «Балтиец» производства ТМХ, которые прямо сейчас поставляются в метрополитен под контракту с Трансхолдлизингом на 243 млрд рублей, ожидается примерно 950 вагонов. 13 марта в город поступил шестой состав, пока все они отправляются именно на красную линию. Происшествие с новыми вагонами вызывает ассоциации с другой моделью производства ТМХ – «Юбилейным»: в 2016 году один из новых составов тоже ломался в час пик на «Площади Восстания», проблема была в работе дверных приводов на фоне привычки пассажиров придерживать двери.