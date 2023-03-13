Петербуржцы рассказывают о проблемах на красной ветке метро

Вечером понедельника петербуржцам, которые возвращаются домой по красной ветке метро, приходится невесело. На «Пушкинской» в сторону «Девяткино» поездов приходится ждать минут по десять, рассказали «Фонтанке» 13 марта очевидцы.
Кроме того, на станции «Технологический институт» один состав ушел пустым, уточнила наша читательница. По ее словам, поезд был новым — «значит, был неисправен». Судя по фото, без пассажиров уехал «Балтиец» — один из новых составов, которые поставляет ТМХ в метро по мегаконтракту на 243 млрд рублей. Буквально 13 марта комтранс отчитался о поступлении шестого такого состава.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу метрополитена.