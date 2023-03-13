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    Петербуржцы рассказывают о проблемах на красной ветке метро

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    4 комментария

    Вечером понедельника петербуржцам, которые возвращаются домой по красной ветке метро, приходится невесело. На «Пушкинской» в сторону «Девяткино» поездов приходится ждать минут по десять, рассказали «Фонтанке» 13 марта очевидцы.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Инна
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    Кроме того, на станции «Технологический институт» один состав ушел пустым, уточнила наша читательница. По ее словам, поезд был новым — «значит, был неисправен». Судя по фото, без пассажиров уехал «Балтиец» — один из новых составов, которые поставляет ТМХ в метро по мегаконтракту на 243 млрд рублей. Буквально 13 марта комтранс отчитался о поступлении шестого такого состава.


    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу метрополитена.

    Фото: Читательница «Фонтанки» Инна

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    Комментарии 4

    Fedorov198313 Мар 2023 в 18:42
    11 марта?
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