Авария на Выборгском шоссе собрала трёхкилометровую пробку в сторону Парголово

На Выборгском шоссе между перекрёстками с Приозерским и Горским шоссе столкнулись легковушки. ДТП произошло в левом ряду, из-за аварии движение в сторону Петербурга затруднено — затор растянулся на три километра.
Судя по карте сервиса «Яндекс. Пробки», пробка собралась и на участке Песочного шоссе, примыкающего к Выборгскому. Фотографией с места аварии очевидцы поделились в социальной сети.
В первой половине дня, напомним, пробка образовалась на Заневском проспекте, где к непростой транспортной ситуации, вызванной закрытием «Ладожской», добавились аварийные работы «Водоканала».