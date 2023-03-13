Авария на Выборгском шоссе собрала трёхкилометровую пробку в сторону Парголово

На Выборгском шоссе между перекрёстками с Приозерским и Горским шоссе столкнулись легковушки. ДТП произошло в левом ряду, из-за аварии движение в сторону Петербурга затруднено — затор растянулся на три километра.

Судя по карте сервиса «Яндекс. Пробки», пробка собралась и на участке Песочного шоссе, примыкающего к Выборгскому. Фотографией с места аварии очевидцы поделились в социальной сети.