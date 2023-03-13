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    Пробки

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    Авария на Выборгском шоссе собрала трёхкилометровую пробку в сторону Парголово

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    На Выборгском шоссе между перекрёстками с Приозерским и Горским шоссе столкнулись легковушки. ДТП произошло в левом ряду, из-за аварии движение в сторону Петербурга затруднено — затор растянулся на три километра.

    Судя по карте сервиса «Яндекс. Пробки», пробка собралась и на участке Песочного шоссе, примыкающего к Выборгскому. Фотографией с места аварии очевидцы поделились в социальной сети.

    В первой половине дня, напомним, пробка образовалась на Заневском проспекте, где к непростой транспортной ситуации, вызванной закрытием «Ладожской», добавились аварийные работы «Водоканала».

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