Заневский стоит в плотной пробке в центр, с ним застряли и соседние улицы

Транспортный коллапс в Красногвардейском районе Петербурга, вызванный комбо из закрытия «Ладожской» и аварийных работ, не закончился после утреннего часа пик 13 марта, а продолжается даже в середине дня. Плотные пробки собрались как на основной магистрали, так и на прилегающих улицах.
По данным «Яндекс.Пробок», в первом часу дня затор на Заневском проспекте в направлении центра растянулся от моста через Оккервиль до моста Александра Невского. В обратном направлении дорога значительно свободнее. Полуторакилометровый затор также скопился на Малоохтинском проспекте, пробка тянется от Зольной улицы. Стоят въезд на мост Александра Невского и съезд с него, улица Стахановцев и Новочеркасский проспект к Заневскому с обеих сторон, улица Шаумяна — со стороны моста через Охту.
Напомним, что движение на участке Заневского проспекта от Шаумяна в сторону Новочеркасского ограничено из-за аварийно-восстановительных работ Водоканала. С учетом и так возросшей нагрузки на проспект после закрытия станции метро «Ладожская», это закономерно привело к еще большим пробкам. В связи с аварийными работами комитет по транспорту усилил трамвайный маршрут № 30, а пассажирам рекомендовали выбирать маршруты через станции метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».