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    К «Ладожской» привезли форс-мажор. Местным рекомендуют 13 марта подумать о станции «Проспект Большевиков»

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    Аварийные работы Водоканала могут в понедельник, 13 марта, устроить интересную жизнь всем жителям Красногвардейского района, которые только начали привыкать к закрытой станции метро «Ладожская». На Заневском утром будет тяжело.

    Как сообщили в комтрансе, на 13 марта готовится усиление 30-го трамвайного маршрута. Это связано с тем, что Водоканал проводит аварийные работы на трубе диаметром 400 мм на Заневском проспекте. Движение будет частично ограничено на участке от Шаумяна до Новочеркасского, что может сказаться на дорожной обстановке и движении нерельсового транспорта – в частности, автобусов 24М и 27М. Помимо добавления новых вагонов на трамвайную линию, транспортный блок рекомендует пассажирам Красногвардейского района также рассмотреть вариант с использованием станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».

    В Водоканале подтвердили, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ «ограничено движение по двум полосам проезжей части по Заневскому пр. на участке от проспекта Шаумяна в сторону Новочеркасского пр.». Утром будет ограничено движение по одной полосе, добавили там.

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    Напомним, на Заневском проспекте организована выделенная полоса для общественного транспорта, однако улица сильно загружена в том числе дополнительными автобусами, которые запущены на время ремонта «Ладожской». Так что даже закрытие одной полосы может заметно ухудшить обстановку.

    Бесплатный трамвайный маршрут № 30 начал ходить между станциями «Ладожская» – «Новочеркасская» – «Площадь Александра Невского» с 4 марта, когда «Ладожская» закрылась на почти годовой ремонт. Для него на мосту Александра Невского обособили линию движения, на нем работают двухкабинные вагоны, включая новую модель «Невский».

    «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как транспортная система двух районов переживала два час пик неделю назад 6 марта – утренний и вечерний. Всего транспортным обеспечением станции «Ладожская» на время ее закрытия занимаются около 30 наземных маршрутов, подробная инструкция – здесь.

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