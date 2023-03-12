К «Ладожской» привезли форс-мажор. Местным рекомендуют 13 марта подумать о станции «Проспект Большевиков»

Аварийные работы Водоканала могут в понедельник, 13 марта, устроить интересную жизнь всем жителям Красногвардейского района, которые только начали привыкать к закрытой станции метро «Ладожская». На Заневском утром будет тяжело.



Как сообщили в комтрансе, на 13 марта готовится усиление 30-го трамвайного маршрута. Это связано с тем, что Водоканал проводит аварийные работы на трубе диаметром 400 мм на Заневском проспекте. Движение будет частично ограничено на участке от Шаумяна до Новочеркасского, что может сказаться на дорожной обстановке и движении нерельсового транспорта – в частности, автобусов 24М и 27М. Помимо добавления новых вагонов на трамвайную линию, транспортный блок рекомендует пассажирам Красногвардейского района также рассмотреть вариант с использованием станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».

