«Ожидаемо, но не фатально». Как закрытую «Ладожскую» испытали первым вечерним часом пик

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вторая серия. Корреспонденты «Фонтанки» рассредоточились на пути следования транспорта между «Площадью Александра Невского» и «Ладожской», чтобы оценить, насколько эффект от закрытой станции метро заметен вечером.



Как и предполагалось, плотненько у «Площади Александра Невского» стало вскоре после 18:00. Ближе к полседьмого каждый подъезжающий бесплатный трамвай № 30 наедался пассажирами уже до отвала, в том числе и теми, кто бежал к вагону на красный, будто это последний на сегодня. Впрочем, причина толпы — еще и в 65-м одновагонном трамвае, куда тоже стремились попасть отъезжающие.



«Фонтанка.ру»





С регулярностью сначала складывалось не очень: то густо, то пусто. И даже когда трамвай все же приезжал, он мог преподнести сюрприз: например, вообще никого не забрать. Люди печально проводили один такой замкнутый в себе шаттл взглядами. Корреспондент через некоторое время встретил такую же «пустышку» у «Ладожской», но, судя по бортовым номерам, другую.



«Фонтанка.ру»

В какой-то момент пассажиры на перроне перестали помещаться в подъезжающий вагон, но тут ситуация наладилась, словно где-то прорвало плотину, 30-ка пошла одна за другой.



«Фонтанка.ру»





Ближе к 19:00 ажиотаж на «Площади Александра Невского» спал, толкучка сошла на нет. На «Ладожскую», которая живет в этом смысле в другом часовом поясе, в то же самое время продолжали приходить полные и запотевшие изнутри шаттлы.



«Фонтанка.ру»

На автобусной остановке у «Площади Александра Невского», откуда уходят № 24, 27 и примкнувшие к ним на час пик 24М и 27М, был «ожидаемый, но не фатальный» биток, по выражению корреспондента. Судя по кадрам — примерно та же ситуация, которая была на автобусах от «Ладожской» с утра: постоять придется, но все уедут.



«Фонтанка.ру»

Другое дело, что стоять надо было готовиться долго. На мосту вечером выстроилась пробка, в которой, наравне с автомобилями, стояли и автобусы. Для трамвая, как известно, выделенку огородили специальными делиниаторами, чтобы он порхал между тремя станциями метро и никто не занимал его лыжню. Но, по данным «Фонтанки», транспортный блок еще с утра обратил внимание на нескольких безрассудных автомобилистов, которые выезжали на рельсы еще до моста и либо чувствовали себя трамваем, который «не обгонит», либо все же обгоняли по встречным путям, заведомо ставя себя в положение героев франшизы «Форсаж». Плотно было и на Заневском.



«Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пробка на мосту и на Заневском начала редеть ближе к восьми, на «Новочеркасской» после ЧП с монетой и выключенным эскалатором тоже уже было спокойно. Тогда же, по наблюдениям корреспондента, опустела трамвайная остановка у «Площади Александра Невского». При этом пассажиры продолжали активно рассаживаться по автобусам, которые везли их в сторону «Новочеркасской» и Ржевки.



Итоги вечернего часа пик комтранс еще не подводил, зато рассказал про первое буднее утро с закрытой «Ладожской». По мнению Смольного, общественный транспорт с нагрузкой справился, а «все пассажиры от «Ладожской» перевезены до ближайших станций метро».



«Фонтанка» рассказывала, что утром с рельсов сошел один из вагонов 30-го маршрута, из-за чего сбился интервал движения, а часть шаттлов разворачивались на «Новочеркасской», не отправляясь на мост. «С 7:55 движение по полностью восстановлено, — отчитывается комтранс. — В 7:20 маршрут был усилен еще 5 дополнительными трамваями. Интервал движения составил 4–6 минут». Кроме того, усилили автобусные маршруты № 24М и 27М, добавив на каждый 3 и 2 машины соответственно. «Суммарный интервал двух новых маршрутов утром составил 4–12 минут», — сообщили в комитете. Как правило, большую нагрузку на транспортную систему дает именно утренний час пик: на работу всем надо к одному времени, а насчет дома такого строгого регламента нет.

