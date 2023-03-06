«Новочеркасская» «захлебнулась» людьми. Рассказываем, что случилось

Вечером понедельника в вестибюль станции метро «Новочеркасская» попасть было непросто. У входа собралась толпа — была открыта только одна дверь, работал один эскалатор.
«Станция захлебнулась», — рассказал «Фонтанке» 6 марта читатель, поделившись снимками из подземного перехода. Люди скопились у входа около 18:20.
В гребенку одного из эскалаторов попал небольшой предмет, поэтому его перезапустили, объяснили в пресс-службе метрополитена. Позже там уточнили, что дело было в монете.
Напомним, 4 марта закрылась станция метро «Ладожская»: она ушла на почти годовой капремонт. «Фонтанка» рассказывала, как теперь можно добираться туда и уезжать, а также о том, как работает специальный бесплатный трамвайный маршрут.