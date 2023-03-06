«Новочеркасская» «захлебнулась» людьми. Рассказываем, что случилось

Вечером понедельника в вестибюль станции метро «Новочеркасская» попасть было непросто. У входа собралась толпа — была открыта только одна дверь, работал один эскалатор.



«Станция захлебнулась», — рассказал «Фонтанке» 6 марта читатель, поделившись снимками из подземного перехода. Люди скопились у входа около 18:20.