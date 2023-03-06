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    «Новочеркасская» «захлебнулась» людьми. Рассказываем, что случилось

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    Вечером понедельника в вестибюль станции метро «Новочеркасская» попасть было непросто. У входа собралась толпа — была открыта только одна дверь, работал один эскалатор.

    «Станция захлебнулась», — рассказал «Фонтанке» 6 марта читатель, поделившись снимками из подземного перехода. Люди скопились у входа около 18:20.

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    В гребенку одного из эскалаторов попал небольшой предмет, поэтому его перезапустили, объяснили в пресс-службе метрополитена. Позже там уточнили, что дело было в монете.

    Напомним, 4 марта закрылась станция метро «Ладожская»: она ушла на почти годовой капремонт. «Фонтанка» рассказывала, как теперь можно добираться туда и уезжать, а также о том, как работает специальный бесплатный трамвайный маршрут.

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