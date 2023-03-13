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    Странности на дорогах Петербурга: погода сухая, а пробки аномальные

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    Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 13 марта достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 выше обычного. При этом осадков сегодня нет, значимых ограничений движения тоже.

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    Плотно местами на набережных Невы, на мостах в центр города, на Коломяжском, Энгельса и Большом Сампсониевском, на Приморском, Витебском, Народной, Московском проспекте и других магистралях, особенно ведущих к центру города. На КАД пробка стоит в привычном месте — на внутреннем кольце перед вантовым мостом.

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    Плотные заторы образовались на Заневском проспекте, где идут ремонтные работы, а также на ведущих к нему улицах, в частности на Новочеркасском и Дальневосточном проспектах. У станции метро «Ладожская» коллапса не наблюдается, разве что пробка перед светофором на Энергетиков.

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