Андрей Караулов обвиняется в клевете на Никиту Михалкова

В отношении журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ о клевете после того, как он обвинил режиссера Никиту Михалкова в вырубке лесов в Нижегородской области. Михалков подал заявление, он признан потерпевшим. Правоохранители в Москве и в Московской области провели обыски почти по 20 адресам, связанным с Карауловым. Сам он сейчас находится в Дубае. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.
«О возбуждении дела органом дознания было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, изначально дело было возбуждено в Нижнем Новгороде, а потом передано в Москву.
Это уже второе дело в отношении Караулова по данной статье. Первое — по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова. 26 октября Тверской суд Москвы по делу о вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей (якобы за нераспространение порочащих сведений) арестовал коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского, под стражу взят и бывший журналист Life.ru Тамерлан Бигаев. В ноябре МВД объявило Караулова в розыск. Журналистка Ксения Собчак принесла извинения Чемезову за действия ее коллег, которые ему «нанесли вред».
Режиссера Никиту Михалкова уже обвиняли в вырубке лесов Нижегородской области — это был москвич Александр Файб, гендиректор ООО «Медиамаркер». В сентябре 2022 года нижегородский суд признал его виновным в клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и назначил наказание — 200 часов обязательных работ. Файб подал жалобу, но вышестоящая инстанция согласилась с судьёй. Правда, освободила его от наказания из-за истечения срока давности, напоминает ТАСС.