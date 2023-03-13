Андрей Караулов обвиняется в клевете на Никиту Михалкова

В отношении журналиста Андрея Караулова возбуждено уголовное дело по статье 128.1 УК РФ о клевете после того, как он обвинил режиссера Никиту Михалкова в вырубке лесов в Нижегородской области. Михалков подал заявление, он признан потерпевшим. Правоохранители в Москве и в Московской области провели обыски почти по 20 адресам, связанным с Карауловым. Сам он сейчас находится в Дубае. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.

«О возбуждении дела органом дознания было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области», — рассказал собеседник агентства.

