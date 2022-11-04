«Ростех» прокомментировал обыски у журналиста Андрея Караулова

«Информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы», — добавил представитель «Ростеха». Он заявил, что Караулов вышел за рамки профессиональной этики и публиковал в Telegram «слухи и домыслы, оторванные от реальности». При этом в госкорпорации говорят, что публикуемая информация не проверялась.

Некоторые материалы, опубликованные журналистом Андреем Карауловым, нанесли вред репутации руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом «Ведомостям» заявил официальный представитель госкорпорации, комментируя обыски у журналиста.

Именно поэтому, как говорят в «Ростехе», и было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

Об обысках в своем доме Караулов рассказал утром 3 ноября. Они прошли в рамках уголовного дела о клевете (статья 128.1 Уголовного кодекса).