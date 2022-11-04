«Ростех» прокомментировал обыски у журналиста Андрея Караулова

Некоторые материалы, опубликованные журналистом Андреем Карауловым, нанесли вред репутации руководителя государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом «Ведомостям» заявил официальный представитель госкорпорации, комментируя обыски у журналиста.
«Информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова, имела, на наш взгляд, признаки клеветы», — добавил представитель «Ростеха». Он заявил, что Караулов вышел за рамки профессиональной этики и публиковал в Telegram «слухи и домыслы, оторванные от реальности». При этом в госкорпорации говорят, что публикуемая информация не проверялась.
Именно поэтому, как говорят в «Ростехе», и было принято решение обратиться в правоохранительные органы.
Об обысках в своем доме Караулов рассказал утром 3 ноября. Они прошли в рамках уголовного дела о клевете (статья 128.1 Уголовного кодекса).