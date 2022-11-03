Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своём доме

Журналист Андрей Караулов утром 3 ноября сообщил, что в его доме идет обыск. По его словам, обыск проводится по заявлению Сергея Чемезова по статье «Клевета» и связан с историей, в которой громко звучит имя Ксении Собчак.



«Люди, вооружённые автоматами, пытались болгаркой вырезать ворота», — написал журналист в своём телеграм-канале. Он добавил, что все телефоны в доме не отвечают, в том числе номер тёщи: «Видимо, дачу накрыли ещё и колпаком».

