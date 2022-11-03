Журналист Андрей Караулов сообщил об обыске в своём доме

Журналист Андрей Караулов утром 3 ноября сообщил, что в его доме идет обыск. По его словам, обыск проводится по заявлению Сергея Чемезова по статье «Клевета» и связан с историей, в которой громко звучит имя Ксении Собчак.
«Люди, вооружённые автоматами, пытались болгаркой вырезать ворота», — написал журналист в своём телеграм-канале. Он добавил, что все телефоны в доме не отвечают, в том числе номер тёщи: «Видимо, дачу накрыли ещё и колпаком».
«Не получилось с Собчак — заходят через Караулова», — отметил журналист.
Напомним, коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Задержан и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). По версии следствия, они якобы вымогали у Чемезова 11 млн рублей за то, чтобы в телеграм-канале «Тушите свет» не появился некий компрометирующий материал. 26 октября появилась информация об обысках в доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора. 28 октября РБК сообщил, что Ксения Собчак не является подозреваемой по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в рамках которого арестованы ее коммерческий директор и экс-главред Tatler.
Сама журналистка отправилась в Литву, воспользовавшись наличием у нее израильского паспорта. Эту информацию подтвердил директор Департамента госбезопасности Литвы.