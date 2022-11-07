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    Светский журналист Бигаев стал фигурантом дела о вымогательстве у главы Ростеха, связанного с Собчак

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    В деле о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова появился новый подозреваемый — журналист Тамерлан Бигаев. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

    По информации агентства, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря.

    Уточняется, что Бигаев подозревается по третьей части 163 статьи УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

    Журналист работал на портале Life.ru, где писал о жизни звёзд шоу-бизнеса.

    Напомним, ранее по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова были арестованы коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. В материалах дела говорится, что они подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха», и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. Сегодня она, по данным СМИ, вернулась в Россию.

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