Светский журналист Бигаев стал фигурантом дела о вымогательстве у главы Ростеха, связанного с Собчак

В деле о вымогательстве у гендиректора Ростеха Сергея Чемезова появился новый подозреваемый — журналист Тамерлан Бигаев. Об этом 7 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.



По информации агентства, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря.



Уточняется, что Бигаев подозревается по третьей части 163 статьи УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»).

