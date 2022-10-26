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    Арестован второй фигурант дела о вымогательстве миллионов у главы Ростеха

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    В Москве суд заключил под стражу второго фигуранта дела о вымогательстве 11 млн рублей у исполнительного директора Ростеха Сергея Чемезова. В СИЗО отправили бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

    «На суде он сказал, что его допрашивали без адвоката — а вы сами понимаете что это значит. Мы также надеемся, что его дело разрешиться благополучно», — написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

    Ранее по этому же делу суд арестовал коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Следствие считает, что Суханов требовал деньги у Чемезова за то, чтобы в телеграм-канале «Тушите свет» не появился некий компрометирующий материал. Обвиняемого задержали в одном из столичных ресторанов в момент получения 800 тысяч рублей.

    Ксения Собчак также проходит в качестве подозреваемой по этому делу. Как сообщают СМИ, сегодня она покинула Россию и пересекла белорусско-литовскую границу. Журналистка эту информацию пока не прокомментировала.

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    Комментарии 1

    AndrewBarsik26 Окт 2022 в 22:21
    Среди людей работавших и служивших с нашим всем удивительно много несчастных терпил. То у несчастного Сечина злобный Улюкаев вымогал, теперь Чемезова молодняк щемит. Никакого почёта старикам! Да и молодым дороги нет. И лесов всё меньше в стране родной, которая пока ещё широка.
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