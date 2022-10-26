Арестован второй фигурант дела о вымогательстве миллионов у главы Ростеха

В Москве суд заключил под стражу второго фигуранта дела о вымогательстве 11 млн рублей у исполнительного директора Ростеха Сергея Чемезова. В СИЗО отправили бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.



«На суде он сказал, что его допрашивали без адвоката — а вы сами понимаете что это значит. Мы также надеемся, что его дело разрешиться благополучно», — написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Ранее по этому же делу суд арестовал коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Следствие считает, что Суханов требовал деньги у Чемезова за то, чтобы в телеграм-канале «Тушите свет» не появился некий компрометирующий материал. Обвиняемого задержали в одном из столичных ресторанов в момент получения 800 тысяч рублей.