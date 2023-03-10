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    Суд отказался арестовывать петербурженку, спустившую с лестницы бездомного

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    Октябрьский районный суд 10 марта рассмотрел ходатайство следствия об аресте Марии Сомовой, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Это та самая 35-летняя женщина, спустившая с лестницы бездомного.

    «Фонтанка» писала, что в Международный женский день из парадной дома на Декабристов скорая забрала 49-летнего мужчину. Выяснилось, что это человек без определенного места жительства, и в праздник он приставал к местной жительнице и ее подруге, хватая за руки. Следствие считает, что дама ударила бездомного рукой по голове и столкнула с лестницы. Женщину задержали на следующий день, обвинение не предъявляли. При этом вменяемое ей она признает.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, суд отказал следствию, так как оно никак не обосновало необходимость взятия под стражу.

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