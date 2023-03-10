В центре Петербурга бездомный хотел поздравить дам с 8 Марта, но они познакомили его с лестницей

Бездомный мужчина решил скрасить вечер двух дам в Адмиралтейском районе. Но они его порыв не оценили.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 марта , накануне сразу после полуночи в полицию сообщили о том, что в парадной дома 56 на улице Декабристов лежит мужчина в крови. Наряд нашел на месте 49-летнего пострадавшего мужчину без определенного места жительства, в тяжелом состоянии его госпитализировали.



По предварительной информации, там же задержали 35-летнюю местную жительницу. Она рассказала, что поздно возвращалась с подругой домой. Мужчина пристал к ним и оказывал слишком назойливое внимание, хватал за руки. Она якобы ударил его рукой, и он упал с лестницы.

