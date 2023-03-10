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    В центре Петербурга бездомный хотел поздравить дам с 8 Марта, но они познакомили его с лестницей

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    Бездомный мужчина решил скрасить вечер двух дам в Адмиралтейском районе. Но они его порыв не оценили.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 марта, накануне сразу после полуночи в полицию сообщили о том, что в парадной дома 56 на улице Декабристов лежит мужчина в крови. Наряд нашел на месте 49-летнего пострадавшего мужчину без определенного места жительства, в тяжелом состоянии его госпитализировали.

    По предварительной информации, там же задержали 35-летнюю местную жительницу. Она рассказала, что поздно возвращалась с подругой домой. Мужчина пристал к ним и оказывал слишком назойливое внимание, хватал за руки. Она якобы ударил его рукой, и он упал с лестницы.

    Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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