В центре Петербурга бездомный хотел поздравить дам с 8 Марта, но они познакомили его с лестницей

Бездомный мужчина решил скрасить вечер двух дам в Адмиралтейском районе. Но они его порыв не оценили.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области
По предварительной информации, там же задержали 35-летнюю местную жительницу. Она рассказала, что поздно возвращалась с подругой домой. Мужчина пристал к ним и оказывал слишком назойливое внимание, хватал за руки. Она якобы ударил его рукой, и он упал с лестницы.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».